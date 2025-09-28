به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،در این تجمع که در محوطه دانشگاه برگزار شد، دانشجویان با شعارها و پلاکاردهایی، رویکرد قاطع رئیس‌جمهور ایران در برابر ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و جریان‌های غرب‌گرا را ستودند.

شرکت کنندگان در این تجمع با اشاره به نقش ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، اتحاد ملی حول محور ولایت فقیه را عامل شکست دشمن دانستند و از دولت خواستند در ادامه مسیر، خطوط ترسیم‌شده در سخنرانی رئیس‌جمهور را دنبال کند.

تجمع کنندگان همچنین با یادآوری رشادت‌های شهدای مقاومت از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله، چندجانبه‌گرایی جهان را نتیجه ایستادگی این شخصیت‌ها علیه استکبار دانستند.

جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان یکی از نمادهای همبستگی ملی ایران با مقاومت، نقطه اوج هماهنگی سران قوا و نقش‌آفرینی موثر نیروهای مسلح شناخته می‌شود. مواضع اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان در سازمان ملل نیز از سوی ناظران سیاسی، امتداد همین رویکرد دانسته شده است.