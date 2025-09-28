تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی در حمایت از مواضع رئیسجمهور در سازمان ملل
جمعی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد امروز با برگزاری تجمعی،از سخنان مقتدرانه رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،در این تجمع که در محوطه دانشگاه برگزار شد، دانشجویان با شعارها و پلاکاردهایی، رویکرد قاطع رئیسجمهور ایران در برابر ایالات متحده، رژیم صهیونیستی و جریانهای غربگرا را ستودند.
شرکت کنندگان در این تجمع با اشاره به نقش ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، اتحاد ملی حول محور ولایت فقیه را عامل شکست دشمن دانستند و از دولت خواستند در ادامه مسیر، خطوط ترسیمشده در سخنرانی رئیسجمهور را دنبال کند.
تجمع کنندگان همچنین با یادآوری رشادتهای شهدای مقاومت از جمله سردار حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله، چندجانبهگرایی جهان را نتیجه ایستادگی این شخصیتها علیه استکبار دانستند.
جنگ ۱۲ روزه بهعنوان یکی از نمادهای همبستگی ملی ایران با مقاومت، نقطه اوج هماهنگی سران قوا و نقشآفرینی موثر نیروهای مسلح شناخته میشود. مواضع اخیر رئیسجمهور پزشکیان در سازمان ملل نیز از سوی ناظران سیاسی، امتداد همین رویکرد دانسته شده است.