به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه الجزیره، جنبش حماس در بیانیه خود اعلام کرد که این جنبش هیچ پیشنهاد جدیدی از برادران میانجی در مورد آتش بس در غزه دریافت نکرده است.

جنبش حماس در عین حال افزود: ما آماده‌ایم تا هر پیشنهادی را که از برادران میانجی خود دریافت می‌کنیم، با دید کاملا مثبت و مسئولیت‌پذیری و به گونه‌ای که حقوق ملی مردم ما را حفظ کند، بررسی کنیم.

حماس خاطرنشان کرد: مذاکرات آتش‌بس از زمان سوءقصد (رژیم اسرائیل به رهبران جنبش حماس) در شهر دوحه پایتخت قطر، متوقف شده است.

خبرگزاری رویترز پیش از این با اشاره به طرح ۲۱ ماده‌ای دولت آمریکا در رابطه با پایان جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، به نقل از یک مقام حماس گزارش داده بود که این جنبش هنوز طرح آتش بس «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را دریافت نکرده است.

این منبع دیروز (شنبه) به نقل از یک مقام حماس بدون ذکر نام نوشت، هیچ طرحی به جنبش حماس ارائه نشده است. این درحالی است که روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به نقل از منابعی بدون ذکر نام مدعی شد که جنبش حماس در اصل با آزادی تمام اسرای صهیونیست در ازای صد‌ها زندانی فلسطینی و خروج تدریجی نیرو‌های رژیم اسرائیل از غزه براساس طرح ترامپ موافقت کرده است.

ترامپ روز جمعه در اظهارات خود به خبرنگاران گفت: به نظر می‌رسد که ما در مورد غزه به توافق رسیده‌ایم. وی هیچ جزئیاتی از محتوا و جدول زمانی این توافق ارائه نکرد.

رژیم صهیونیستی هنوز هیچ واکنش عمومی به اظهارات ترامپ نشان نداده است.

ترامپ قرار است روز دوشنبه با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند.

«استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه گفته است که ترامپ این هفته پیشنهاد‌هایی را به سران چندین کشور مسلمان ارائه کرده است که شامل یک طرح صلح ۲۱ ماده‌ای برای خاورمیانه است.