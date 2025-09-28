به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ باقری گفت: ۲۳۹ هزار نفر تحت پوشش شعبه تامین اجتماعی فردیس هستند که از این تعداد ۱۷۳ هزار نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی، ۶۶ هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی هستند که از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند هستند و ماهیانه مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان مستمری توسط سازمان به مستمری بگیران تنها شعبه فردیس پرداخت می‌ شود.

به گفته وی، ۴ هزار و ۲۲۰ کارگاه فعال در این شهرستان وجود دارد که ۱۵۹ کارگاه بیش از ۵۰ نفر پرسنل دارند همچنین ۱۸۶۷ نفر مقرری بیمه بیکاری از شعبه فردیس دریافت می‌کنند و بیش از ۴۷۰۰ نفر کارگر ساختمانی با پرداخت تنها هفت درصد حق بیمه و استفاده از ۲۰ درصد کمک دولت، تحت پوشش این نوع بیمه در شهرستان فردیس قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی فردیس با بیان اینکه این شعبه باید ماهانه ۵۲۱ میلیارد تومان از کارفرمایان وصول کند، از مسئولین شهرستان و مدیر شهرک بزرگ صنعتی سیمین دشت خواست با تشریح این موضوع و بیان تعهدات سازمان برای کارفرمایان، حق بیمه را به موقع به سازمان پرداخت کنند و با جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت‌ها، نقش مهمی در کاهش فشار بر صندوق بیمه بیکاری داشته باشند.

باقری همچنین خواستار مشارکت دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در نظارت و دقت در پرداخت بموقع حق بیمه سهم کارفرمایی ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور پروانه و اخذ پایانکار شدند.

وی گفت: ورود بیمه‌شدگان جدید کارگران ساختمانی باید با تشکیل کارگروه متشکل از شهرداری، انجمن کارگران ساختمانی انجام شود که بر اساس تراز مالی شعبه از منابع حاصل از حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، سهمیه‌بندی جدید صورت پذیرد.