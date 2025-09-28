در شش ماهه اول سال جاری، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در شش ماهه اول سال جاری ۲۷۸ نفر در استان مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، که ۴۷۹ نفر بودند، نشان دهنده کاهش قابل توجه ۴۲ درصدی در تعداد متقاضیان است.

وی افزود: هم اکنون، تعداد ۸۴۷ نفر در استان از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند هستند که نشانگر استمرار حمایت‌های تامین اجتماعی در شرایط کار و بیکاری است.

خوش آینه گفت: برای افراد مجرد حداقل ۶ و حداکثر ۳۶ ماه، و برای متأهلین یا متکلفین حداقل ۱۲ و حداکثر ۵۰ ماه تعیین شده است.