به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت نخستین سالرگرد شهادت سید حصن نصرالله و شهدای جبهه مقاومت. مراسم گرامیداشت آن شهید مقاومت و یکصد شهید والامقام شهرستان پلدشت با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در سالن بصیرت این شهرستان صبح امروز برگزار شد.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این مراسم معنوی گفت مقاومت اسلامی لبنان. به رهبری شهید سید حسن نصرالله نقش مهمی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق مردم لبنان ایفا کرده است و این جبهه مقاومت با اتکاء بر ایمان و اراده پولادین رزمندگان خود توانسته است ضربات سنگینی به ارتش رژیم صهیونی وارد کند که با شهادت سید مقاومت راه ایشان مجکم‌تر از قبل ادامه خواهد داشت .

حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد شهداء با نثار جان عزیزشان به ما درس ایستادگی و شجاعت آموختند و ما وظیفه داریم با وحدت و انسجام ملی راه این عزیزان را که راه عزت و سر بلندی است ادامه دهیم

این مراسم معنوی با مداحی در مدح شهدای جبهه مقاومت و شهدای دروان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به پایان رسید.