معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: توسعه گردشگری در بیجار می‌تواند به رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

بازدید معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از اماکن تاریخی بیجار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حاشیه این بازدیدها گفت: هدف از این بازدیدها، بررسی وضعیت پروژه‌های گردشگری شهرستان، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار زیرساخت‌هاست.

وی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت آثار تاریخی این شهرستان گفت: بیجار بیش از ۶۰۰ اثر تاریخی دارد که ۲۰۰ مورد آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است. این آثار بخشی مهم از هویت تاریخی و فرهنگی کردستان را تشکیل می‌دهند و باید برای نسل‌های آینده حفظ شوند.

ندایی افزود: مرمت و بازسازی بناهایی همچون قلعه صلوات‌آباد، علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، بستری برای جذب گردشگر و توسعه فرهنگی فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: بیجار به واسطه طبیعت بکر، چشم‌اندازهای زیبا، صنایع‌دستی غنی و فرهنگ محلی اصیل، از مهم‌ترین نقاط استان کردستان در حوزه گردشگری به شمار می‌رود.

وی گفت: توسعه گردشگری در بیجار می‌تواند به رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

ندایی خاطرنشان کرد: حفظ آثار تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری باید همزمان پیش برود تا بتوانیم تجربه‌ای ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزنیم.

ندایی با اشاره به مراحل پیشرفت پروژه‌ها و امکانات موجود، تأکید کرد: باید اولویت‌بندی در بسته‌های سرمایه‌گذاری انجام شود تا پروژه‌هایی که قابلیت جذب سرمایه و گردشگر بیشتری دارند در اولویت حمایت قرار گیرند.

وی گفت: هماهنگی بین بخشی، بهره‌گیری از مزیت‌های طبیعی و فرهنگی و حمایت از سرمایه‌گذاران از الزامات توسعه گردشگری است.

ندایی اضافه کرد: سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که حمایت‌های لازم از سوی وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌ها برای تسهیل فعالیت آن‌ها صورت می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: با تمرکز بر پروژه‌های دارای اولویت و ظرفیت بالاتر، مسیر توسعه گردشگری شهرستان هموارتر خواهد شد.

بهروز ندایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر هم‌پیوندی میان میراث‌فرهنگی و هویت ملی، گفت: حفاظت از آثار تاریخی و ارزش‌های دفاع مقدس نه تنها وظیفه دستگاه‌های دولتی، بلکه رسالتی همگانی است.

وی افزود: میراث فرهنگی، ریشه‌های هویتی یک ملت را شکل می‌دهد و اگر این ریشه‌ها از بین برود، آینده کشور نیز تهدید خواهد شد.