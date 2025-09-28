استاندار همدان گفت:مدیریت محلی در کشور باید با قدرت و سرعت شکل بگیرد و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، نمونه‌ای موفق از این حکمرانی مردمی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نشست صحن علنی شورای اسلامی شهر همدان امروز با حضور استاندار برگزار شد. در این نشست، استاندار همدان ضمن قدردانی از همراهی اعضای شورا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت استقرار «مدیریت محلی» و حرکت به سمت الگوی دولت محلی تأکید کرد.

به گفته او، هر چه مدیریت در مقیاس‌های خردتر شکل بگیرد، مشارکت مردم افزایش یافته و بهره‌وری منابع بهبود خواهد یافت.

استاندار همدان همچنین با اشاره به اصل بهره‌وری، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است با برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت زمان و سرمایه‌های انسانی و طبیعی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: استان همدان ظرفیت‌های مهمی در حوزه کشاورزی، منابع معدنی، موقعیت جغرافیایی و سرمایه‌های انسانی دارد که باید در مسیر توسعه پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌کار گرفته شوند.

او در ادامه با اشاره به عملکرد یک سال گذشته استانداری گفت: «توانستیم ۶۳ درصد اعتبارات استان را نسبت به سال قبل افزایش دهیم. همچنین طبق آمار رسمی، میزان خودکشی منجر به فوت در استان ۳۵ درصد کاهش یافته است.»

استاندار از قرارداد تولید دو هزار مگاوات برق تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعیین تکلیف بیش از پنج هزار پرونده مردمی به عنوان بخشی از دستاورد‌های استانداری یاد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار همدان به بیان دغدغه‌ها و موضوعات شهری پرداختند. از جمله تعیین تکلیف کنارگذر عربی و شرقی، پل میدان مدرس، تکمیل ایستگاه راه‌آهن، پروژه بیمارستان هزار تختخوابی، اجرای سیستم حمل‌ونقل BRT در همدان، انتقال انبار نفت و املاک مازاد دستگاه‌ها، جداسازی فاضلاب از رودخانه‌ها و مشکلات مربوط به مسکن ملی و مسکن مهر.

موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارچه‌های محلی نیز مطرح شد. اعضای شورا پیشنهاد کردند با استفاده از زمین‌های خالی در سطح شهر، بازارچه‌های کوچک محلی احداث شود تا ضمن پاسخگویی به نیاز شهروندان، نقش میدان مرکزی میوه و تره‌بار را نیز ایفا کند.

در این نشست همچنین مشکلات مالی شهرداری و بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری مطرح شد.

اعضای شورا با تأکید بر لزوم ایجاد درآمد‌های پایدار، پیشنهاد دادند بخشی از جرایم رانندگی به حساب شهرداری واریز شود. آنان تأکید کردند که اجرای پروژه‌های شهری باید مبتنی بر مطالعات علمی و پژوهشی باشد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.

در پایان جلسه، تفاهم‌نامه‌ای میان شورای اسلامی شهر همدان و اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای اجرای طرح تفصیلی شهر همدان با حضور استاندار به امضا رسید.