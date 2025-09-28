در سال گذشته، خدمات توانبخشی به ۶۰۰۰ نفر در ۱۲۷ مرکز تخصصی و آموزش حرفه‌ای و اشتغال‌زایی برای ۳۰۰۰ نفر در ۱۸۲ کارگاه در سراسر کشور ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین ملی گرامیداشت روز جهانی ناشنوایی در اصفهان، از مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار افراد دارای معلولیت زیر پوشش این سازمان در کشور، ۲۴۱ هزار نفر (۱۵ درصد) را ناشنوا معرفی کرد و گفت: ۷۷ درصد از این ناشنوایان دارای اختلال متوسط تا خیلی شدید هستند.

سید جواد حسینی با اشاره به اینکه در یک هزار و ۱۶۰ مرکز توانبخشی خانه هنر احداث شده است تاکید کرد: پنج هزار و ۳۰۰ نفر از ناشنوایان در مراکز توانبخشی از خدمات هنر درمانی استفاده می‌کنند.

وی افزود: پنج هزار و ۵۰۰ نفر از معلولان زیر پوشش بهزیستی، در زمینه شعر، هنر، اکتشاف و اختراع نخبه هستند که از این تعداد ۳۰۰ نفر را ناشنوایان تشکیل می‌دهند.

سید جوادحسینی، این روز را فرصتی برای بزرگداشت اراده، توانایی و امید معرفی و بر گسترش عدالت و آموختن شنیدن و درک کردن با گوش و اندیشه قوی تأکید کرد.

وی فعالیت در حوزه ناشنوایان را در سه محور "توسعه انسان‌مبنا"، "امتداد ابزار‌های ارتباطی برای ارتقای ظرفیت‌ها" و "دارایی‌محوری" برشمرد و گفت: باید آموزش و پرورش، منابع انسانی ناشنوایان را به سرمایه انسانی تبدیل کند تا همه افراد در توسعه نقش‌آفرین شده و از مواهب آن بهره‌مند شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور ناشنوایی را اختلالی پنهان خواند که نیازمند غربالگری و مداخله به‌هنگام است و افزود: سازمان بهزیستی در حوزه ناشنوایی، خدمات گسترده‌ای از جمله غربالگری، ارزیابی، توانبخشی، حرفه‌آموزی، اعزام مترجمان زبان اشاره و حمایت خانواده‌محور ارائه می‌دهد.

سید جواد حسینی با تأکید بر رویکرد ایجاد "جامعه دوستدار انسان"، بر ضرورت طراحی شهر، خیابان، مدرسه و بیمارستان با تصویر زبان اشاره عادلانه، مناسب‌سازی فراگیر و دسترس‌پذیری کامل تأکید و ابراز امیدواری کرد که مسیر توانمندسازی ناشنوایان برای تحقق عدالت و همزیستی ادامه یابد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده به ناشنوایان در سال‌های گذشته ادامه داد: غربالگری و مداخله به‌موقع برای ۲۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۳، خدمات توانبخشی به ۶۰۰۰ نفر در ۱۲۷ مرکز تخصصی، آموزش حرفه‌ای و اشتغال‌زایی برای ۳۰۰۰ نفر در ۱۸۲ کارگاه، اعزام ۹۰۰۰ مترجم زبان اشاره به سراسر کشور و ارائه خدمات خانواده‌محور به ۹۵۰ خانوار دارای عضو ناشنوا محقق شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از افتتاح «خانه هنرمندان دارای معلولیت» در تهران و اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و بر برنامه‌ریزی برای مناسب‌سازی محیط‌های شهری و مراکز عمومی برای دسترسی آسان ناشنوایان تأکید کرد.

مدیرکل بهزیستی اصفهان هم در آیین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان گفت: حدود ۱۲۰ هزار نفر دارای معلولیت، بیش از ۱۵ هزار نفر ناشنوا و حدود ۱۰ هزار نفر با مشکلات گفتاری و تشخیص صوت تحت پوشش بهزیستی این هستند.

سمیه کریمی با تأکید بر ضرورت برقراری فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه، ادامه داد: جامعه باید برای همه عادلانه باشد و وظیفه ما فراهم کردن بستری است که افراد ناشنوا بتوانند آزادانه به اهداف و علایق خود دست یابند.

وی افزود: نه تنها سازمان بهزیستی بلکه همه نهادها، سازمان‌ها و آحاد مردم مسوولند تا موانع فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی را برای این افراد برطرف کنند.

هم اکنون بیش از ۱۳۲ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان قرار دارند.

مراسم روز جهانی ناشنوایان در شهر اصفهان با حضور مسئولان و فعالان این حوزه برگزار شد. در این مراسم، خدمات گسترده سازمان بهزیستی به ناشنوایان شامل غربالگری، توانبخشی، آموزش و اشتغال‌زایی تشریح و بر ضرورت ایجاد جامعه‌ای فراگیر و عدالت‌محور تأکید شد.

همچنین در آیینی از نخستین بارکدخوان دیجیتال آثار تاریخی ویژه ناشنوایان و تمبر یادبود همچنین اولین تمبر ویژه روز جهانی ناشنوایان در اصفهان رونمایی شد.