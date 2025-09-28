پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای هفتم تا دهم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته هفتم، دوشنبه ۲۱ مهر
مسینا مشهد - شاهین خشکبیجار - ساعت ۱۶- ورزشگاه ساحلی شهرداری مشهد
شهدا عنبرآباد - شهرداری دشتی پارسیان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
شهرداری چلیچه - شیبا البرز - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا چلیچه
پدیده گلشن انزلی - پیشتازان بندرترکمن - ساعت ۱۶- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)
حیات داوود گناوه - دهیاری ملاباشی - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس گناوه
هفته هشتم، دوشنبه ۲۸ مهر
پیشتازان بندرترکمن - مسینا مشهد - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شاهین خشکبیجار - شهرداری چلیچه - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)
شیبا البرز - پدیده گلشن انزلی - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
دهیاری ملاباشی - منطقه آزاد چابهار - ساعت ۱۶- ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد
شهرداری دشتی پارسیان - حیات داوود گناوه - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهرداری دشتی پارسیان
هفته نهم، یکشنبه ۴ آبان
مسینا مشهد - شیبا البرز - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهرداری مشهد
شهرداری چلیچه - پدیده گلشن انزلی - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا چلیچه
شاهین خشکبیجار - پیشتازان بندرترکمن - ساعت ۱۵- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)
شهدا عنبرآباد - دهیاری ملاباشی - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
حیات داوود گناوه - منطقه آزاد چابهار - ساعت ۱۶- ورزشگاه خلیج فارس گناوه
هفته دهم، جمعه ۹ آبان
پدیده گلشن انزلی - مسینا مشهد - ساعت ۱۵- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)
پیشتازان بندرترکمن - شهرداری چلیچه - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شیبا البرز - شاهین خشکبیجار- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
منطقه آزاد چابهار- شهدا عنبرآباد - ساعت ۱۶- ورزشگاه پیوسته چابهار
دهیاری ملاباشی - شهرداری دشتی پارسیان - ساعت ۱۶- ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد