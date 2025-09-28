به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته هفتم، دوشنبه ۲۱ مهر

مسینا مشهد - شاهین خشکبیجار - ساعت ۱۶- ورزشگاه ساحلی شهرداری مشهد

شهدا عنبرآباد - شهرداری دشتی پارسیان - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

شهرداری چلیچه - شیبا البرز - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا چلیچه

پدیده گلشن انزلی - پیشتازان بندرترکمن - ساعت ۱۶- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)

حیات داوود گناوه - دهیاری ملاباشی - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه خلیج فارس گناوه

هفته هشتم، دوشنبه ۲۸ مهر

پیشتازان بندرترکمن - مسینا مشهد - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

شاهین خشکبیجار - شهرداری چلیچه - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)

شیبا البرز - پدیده گلشن انزلی - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

دهیاری ملاباشی - منطقه آزاد چابهار - ساعت ۱۶- ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد

شهرداری دشتی پارسیان - حیات داوود گناوه - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهرداری دشتی پارسیان

هفته نهم، یکشنبه ۴ آبان

مسینا مشهد - شیبا البرز - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهرداری مشهد

شهرداری چلیچه - پدیده گلشن انزلی - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا چلیچه

شاهین خشکبیجار - پیشتازان بندرترکمن - ساعت ۱۵- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)

شهدا عنبرآباد - دهیاری ملاباشی - ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

حیات داوود گناوه - منطقه آزاد چابهار - ساعت ۱۶- ورزشگاه خلیج فارس گناوه

هفته دهم، جمعه ۹ آبان

پدیده گلشن انزلی - مسینا مشهد - ساعت ۱۵- ورزشگاه قایقران انزلی (منطقه آزاد)

پیشتازان بندرترکمن - شهرداری چلیچه - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

شیبا البرز - شاهین خشکبیجار- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

منطقه آزاد چابهار- شهدا عنبرآباد - ساعت ۱۶- ورزشگاه پیوسته چابهار

دهیاری ملاباشی - شهرداری دشتی پارسیان - ساعت ۱۶- ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد