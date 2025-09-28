پخش زنده
یکهزار و ۵۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار اروندکنار اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران امروز در یادمان عملیات والفجر ۸ اروندکنار گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس هزار و ۵۰۰ بسته نوشتافزار از طرف شهدا به دانشآموزان دختر و پسر کم برخوردار این منطقه اهدا شد تا بدانیم راه شهدا فقط در میدان نبرد خلاصه نمیشود، بلکه در عرصه علم و فرهنگ هم ادامه دارد.
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری با اشاره به روند تکمیل یادمان شهدای والفجر ۸ افزود: بخش نمایشگاهی این یادمان بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اسکله آن نیز در حال آمادهسازی است. به زودی این مجموعه به یکی از کانونهای مهم فرهنگی و معنوی منطقه تبدیل خواهد شد.
او ادامه داد: به همین مناسبت امروز ۳۹ سری جهیزیه به پاسداران جوان در ماهشهر اهدا شد.
فرمانده نیروی دریایی گفت: فرمانده معظم کل قوا همواره بر تشکیل خانواده و حمایت از جوانان در نیروهای مسلح تأکید داشتهاند و ما این مسیر را به برکت خون شهدا با قوت ادامه خواهیم داد.