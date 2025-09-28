مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اجرای مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه علیه ایران تصریح کرد که دیپلماسی و مذاکره تنها راه‌ حل پایدار در موضوع هسته‌ای ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای اتحادیه اروپا منتشر شد آمده است: در ۱۰ سال گذشته، برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوبی را ایجاد کرده بودند که نه تنها هدف آن تضمین ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بود، بلکه نظام مؤثر نظارت و راستی‌آزمایی تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برقرار ساخته بود.

وی تاکید کرد: بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای نباید پایان دیپلماسی با ایران در موضوع هسته‌ای تلقی شود؛ موضوعی که همچنان یکی از چالش‌های کلیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: موضع اتحادیه اروپا این است که راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی به دست می‌آید.

وی اضافه کرد: بر همین اساس و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت که امروز دوباره به اجرا گذاشته شدند، من به رایزنی با تمامی طرف‌های مرتبط، از جمله ایران، در حمایت از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای یافتن یک راه‌حل توافقی ادامه خواهم داد.

کالاس بدون اشاره به سابقه همکاری‌های گسترده ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق اخیر در قاهره افزود: از ایران می‌خواهم بی‌درنگ همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد؛ همکاری‌ای که در چارچوب تعهدات حقوقی آن کشور طبق معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توافق جامع پادمان الزامی است.

وی در این حال اعلام کرد: اتحادیه اروپا اکنون بدون تأخیر روند بازگرداندن همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا که پیش‌تر لغو شده بودند را آغاز خواهد کرد.

شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که به واسطه برنامه هسته‌ای ایران بر کشور تحمیل شده بود از بامداد امروز، ششم مهرماه ۱۴۰۴، با سوء‌استفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف مندرج در توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام به میدان اجرا در سطح بین‌المللی بازگشتند.

در چند هفته و بخصوص چند روز اخیر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد، اما تلاش‌های تهران برای باز نگاه داشتن پنجره دیپلماسی از سه مسیر مذاکره با تروئیکای اروپایی، حصول توافق از سرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده و قابل اجرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده برای مقاومت در برابر دیپلماسی ره به جایی نبرد.

وزیر امور خارجه ایران ساعاتی پیش و همزمان با اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.