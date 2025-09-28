پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بازاریابی خارجی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه در ۶ ماهه اول امسال درحدود ۳ میلیون و ۵۰۰ ورودی داشتیم گفت: با توجه به شرایط رقمی منطقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسلم شجاعی در برنامه سلام خبرنگار سیما، با بیان اینکه شعار امسال گردشگری و تحول پایدار است افزود: پارسال ۷ میلیون و ۴۰۰ ورودی گردشگر داشتیم اگرچه که از میانگین سال گذشته عقب هستیم ولی تلاش میکنیم در ۶ ماهه دوم بتوانیم جبران کنیم.
وی گفت:در توسعه گردشگری تمرکز ما روی بازارهای همسایه است، کشورهای همسایه مانند عراق، عمان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه. اینها در حقیقت بازارهای اصلی ما هستند در شعاع دورتر، تاجیکستان، روسیه و هند، بعد جنوب شرق آسیا، اندونزی، مالزی و چین. اینها کشورهایی هستند که ما به ترتیب اولویتمان است که بتوانیم اقدامات بازاریابی برای معرفی ایران در آن کشورها انجام بدهیم
مدیرکل بازاریابی خارجی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری افزود: از سفارتخانه هایمان از رایزنها و وابستههای مختلفمان خواستیم که جشنی بگیرند با عنوان ایران با شکوه در کشورهای مبدأ و بتوانند ارتباطهایی از جنس معرفی با بخشهای خصوصی برقرار کنند.
شجاعی گفت: اصلیترین مانع توسعه گردشگری بحث ایران هراسی است که برای مقابله با ان در تلاشیم. دیگر مانع سر راه ضعف ناوگان هوایی و زمینی است چه از نظر تعداد و چه کیفیت اگر بخواهیم به عدد برنامه هفتم که ۱۵ میلیون گردشگر است رسیم باید روی زیرساخت هایمان کار کنیم.