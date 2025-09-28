پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل فرودگاههای خراسان جنوبی از آغاز پروازهای حج عمره از فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مزگینژاد افزود: نخستین پرواز حج عمره امروز ۶ مهر ساعت ۱۲:۴۰ فرودگاه بیرجند را به مقصد مدینه منوره ترک کرد.
وی گفت: در این پرواز تعداد ۲۶۱ نفر از زائران استان با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایرانایر) عازم سرزمین وحی شدند.
مزگینژاد با اشاره به برنامهریزی برای انجام سه پرواز در مهر ماه افزود: پس از پرواز امروز، دو پرواز دیگر نیز در تاریخهای ۱۶ مهر و ۲۶ مهر انجام خواهد شد. وی گفت: زائرانی که امروز اعزام شدند، در تاریخ ۱۶ مهرماه با پرواز برگشت به بیرجند بازمیگردند.
سرپرست ادارهکل فرودگاههای خراسان جنوبی تأکید کرد: فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند آمادگی کامل برای انجام پروازهای حج عمره را دارد و تلاش شده تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.