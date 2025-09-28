به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل حفط آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت:هفته دفاع مقدس مظهر حماسه، وحدت، ایثار واز خود گذشتگی ملت بزرگ ایران اسلامی است.

سردار جلیل وحیدی درمراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بیمارستان امام رضای ارومیه بااشاره به اینکه دفاع مقدس بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است افزود:شهدای دفاع مقدس باجانفشانی خون خود استقلال وآزادگی را برای نسل‌های آینده این سرزمین الهی به ارمغان آوردند.

او یادآور شد: این ایام فرصتی مناسب برای بزرگداشت ایثارگران، تبیین دستاورد‌های مقاومت وتقویت روحیه وحدت و پایمردی درجامعه است.