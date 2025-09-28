پخش زنده
در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان میرجاوه بر تقویت نظام مراقبت بیماریهای مشترک بین انسان و دام و اجرای اقدامات جدی برای پیشگیری از بیماری هاری در این شهرستان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بیماری هاری بیماری ویروسی واگیر است که غالبا از طریق گزش یا خراش به انسان یا سایر حیوانات خونگرم پستاندار منتقل میشود و متاسفانه در صورت بروز علائم بیماری، فرد حیوان گزیده محکوم به مرگ است.
علی نقیزاده افزود: لازم است واکسیناسیون سگهای صاحبدار بصورت سالانه و براساس دستورالعملها انجام شده و در صورت شناسایی مواردی از بیماری، واکسیناسیون سگهای صاحبدار بلافاصله در شعاع حداقل پنج کیلومتری آن منطقه، بهطور جدی انجام و دامهای مبتلا بهصورت بهداشتی و تحت نظر اداره دامپزشکی معدوم و دفن شوند.
وی با اشاره به روز جهانی هاری، بر ضرورت اجرای کمپینهای اطلاعرسانی عمومی با همکاری صدا و سیما، دامپزشکی، مرکز بهداشت و شهرداری و نیز ساماندهی زبالهها، پسماندها و مقابله با کشتار غیرمجاز دام تأکید کرد.
نقی زاده همچنین در خصوص ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب گفت: دستورالعمل مدیریت، ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب بایستی بصورت جدی توسط شهرداریها و دهیاری پیگیری و اجرا شود.