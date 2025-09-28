به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیرکل بهزیستی استان البرز از تخصیص و جمع‌آوری بیش از ۱۱۶ میلیارد ریال برای حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش خبر داد و گفت: این حمایت‌ها در قالب پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی و اجرای پویش کمک‌های مردمی برای تأمین ملزومات آموزشی، به‌منظور فراهم‌کردن شرایط برابر تحصیل برای فرزندان خانواده‌های تحت پوشش انجام شده است.

وجیهه محمدی‌فلاح با اشاره به آغاز سال تحصیلی و ضرورت حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند اظهار داشت: بهزیستی البرز با هدف رفع موانع تحصیل و فراهم کردن بستر ارتقای علمی فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال کمک‌هزینه تحصیلی به ۲ هزار و ۱۴۰ دانش‌آموز ارائه کرده است.

وی ادامه داد: این کمک‌ها شامل دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش حوزه سلامت اجتماعی، دانش‌آموزان دارای معلولیت تحت پوشش حوزه توانبخشی، مقیمان مراکز نگهداری و خانه‌های تحت نظارت بهزیستی می‌شود که بر اساس دستورالعمل با اولویت‌بندی مشخص ارائه شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های ویژه از دانشجویان افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال کمک‌هزینه به ۴۰۱ دانشجو پرداخت شده و برای سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون مبلغ ۲۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال برای حمایت از ۳۴۰ دانشجو تخصیص یافته است.

محمدی‌فلاح از اجرای پویش مردمی همه حاضر در استان البرز خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر نیکوکار در این پویش مشارکت داشته‌اند و مبلغی بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال جمع‌آوری و توزیع شده است. این کمک‌ها شامل کیف، کفش، لوازم‌التحریر، کتاب، دفتر، مداد رنگی و سایر ملزومات تحصیلی است که به دانش‌آموزان تحت پوشش حوزه‌های توانبخشی و اجتماعی، فرزندان مقیم مراکز و همچنین فرزندان امداد‌بگیر بهزیستی توزیع شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به اجرای طرح استعدادیابی و توسعه مهارت‌های تحصیلی گفت: در سال گذشته برای ۹۲ نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال تحت پوشش، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال به منظور اجرای این طرح تخصیص یافت و در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای این طرح ویژه ۵۵۰ نوجوان در سطح استان انجام گرفته است.

محمدی‌فلاح گفت: با احتساب مجموع اعتبارات دولتی و کمک‌های مردمی، بهزیستی البرز تاکنون ۱۱۶ میلیارد ریال برای حمایت از تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش در سال تحصیلی جدید هزینه و جذب کرده است. این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.