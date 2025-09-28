پخش زنده
مدیر منابع طبیعی ملایر گفت:از ۳۲۲ هکتار اراضی شهرستان ملایر ۱۵۶ هزار هکتار قابلیت عملیات آبخیزداری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جواد زنگنه از ۳۲۲ هکتار اراضی سطح شهرستان ملایر ۱۵۶ هزار هکتار قابلیت عملیات آب خیزداری داردکه از این مقدار ۱۰۷ هزار هکتار مطالعات آبخیزداری آن انجام شده و بالغ بر ۴۰ هزار هکتارعملیات آبخیزداری شامل عملیات مکانیکی. بیو مکانیکی. مدیریتی و بیولوژیک انجام شده است.
وی افزود: در حوزه ازندریان که جز حوزههای نمونه شهرستان است از مساحت ۵۷۰۰ هکتار ۳۴۰۰ هکتار قابلیت عملیات اجرایی آبخیزداری داشته است که ۳۰۰۰ متر مکعب حجم عملیات مکانیکی آن است و ۲۲۰ هکتار مساحت عملیات بیولوژیکی آن است
ونایی کارشناس آبخیز داری ملایر هم گفت: سبب جلوگیری از فرسایش خاک افزایش نفوذ پذیری افزایش سطح سفرههای آب زیرزمینی کنترل سیلاب افزایش پوشش گیاهی بهرهبرداری اقتصادی و بهبود معیشت جوامع محلی می شود.
وی گفت: به ازای هر هکتار عملیات آبخیزداری ۲۷۰ متر مکعب کنترل روان آب و دو تن در هکتار کنترل رسوب و در هکتار ۸ تا ۱۰ هکتار کنترل فرسایش ایجادشده است همچنین با اجرای بند جلو فرسایش خاک و سیلابها گرفته می شود،چاهای آب پر آب میشوند
در اجرای طرح آبخیز داری حوزه ازندریان که شامل عشاق. بابارود وشهرازندریان است با مشارکت مردمی بندهایی انجام شده که روستا عشاق یکی از این بندها است.