معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: طرح بهسازی بازار عامری به عنوان یکی از قدیمیترین بازارهای اهواز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شمسی با اشاره به قدمت بازار عامری اهواز اظهار کرد: محله عامری یکی از قدیمیترین محلههای اهواز در هسته اصلی شهر قدیم اهواز محسوب میشود و آثار تاریخی ارزشمندی مانند حرم علی بن مهزیار اهوازی، مسجد حاج احمد عامری و پل سیاه، جاذبههای تاریخی این محله هستند.
وی افزود: بازار عامری نیز یکی از قدیمیترین بازارهای اهواز است که به عنوان یک بازار روز سنتی فعال است و مردم نقاط مختلف شهر برای تامین نیازمندیهای خود به این بازار میروند.
شمسی با اشاره به تلاش مدیریت شهری برای ساماندهی و بهسازی این بازار گفت: با توجه به اینکه بازار عامری، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اهواز محسوب میشود پروژه بهسازی این بازار با مساحتی بالغ بر ۶۰۰۰ مترمربع آغاز شده است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز بیان کرد: این طرح در خیابان ۱۰ متری و با پیادهروهایی به عرض ۳ متر در حال اجرا است و پیشبینی میشود در مدت شش ماه تکمیل شود. در این پروژه عملیات کفپوشگذاری، جدولگذاری، طراحی میزها و سایهبانهای استاندارد و اجرای سنگفرش خیابان و پیادهروها انجام میشود. تاکنون مراحل اولیه آمادهسازی و اجرای جدولهای جدید انجام شده است.
وی با اشاره به بهبود عبور و مرور شهروندان و ایجاد فضایی منظم و همچنین حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی با تکمیل این پروژه گفت: علاوه بر اجرای پروژه بهسازی بازار عامری، تعریض خیابان نهج البلاغه بعد از ۲۰ سال به عنوان یک گذر فرهنگی و مذهبی در حال انجام است که میتواند نقش مهمی در احیای این محله تاریخی و تبدیل آن به محله گردشگری داشته باشد.