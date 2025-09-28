به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی سه روز آینده با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان اغلب مناطق استان در طول روزها صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و در بعضی ساعات با وزش باد (گاهی با سرعت تند) بوده، اما در ساعات شبانه و اوایل صبح در بیشتر مناطق استان آسمان ابری و مه آلود توام با هوای نسبتاً سرد انتظار می رود.

مجید کوهی افزود: از اواخر وقت سه شنبه با شمالی شدن جریانات جوی ضمن وزش باد خزری (در نوار شرقی و دشت اردبیل با سرعت تند)، آسمان استان ابری و مه آلود شده و دمای هوا بطور محسوس کاهش می یابد. از این رو طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۹ و ۱۰ مهر) هوای سردی در سطح استان خواهیم داشت.

کوهی ادامه داد: همچنین طی این مدت با ناپایداری شرایط جوی، در مناطقی از استان بویژه در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان، بخش هایی از مناطق شمالی و دامنه کوهستان سبلان، بارش باران (غالباً بصورت باران ریزه) پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از سه شنبه شب تا صبح پنجشنبه در نواحی مرتفع کوهستان سبلان هوای مه آلود گاهی با بارش خفیف برف پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اختلال در عملیات پروازی فرودگاههای استان دور از انتظار نیست.