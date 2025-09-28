پخش زنده
پیش بینی میشود امسال ۱۵۵ هزار تن سیب زمینی و چغندرقند در فریدن برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: پیش بینی میشود، امسال ۱۲۰ هزار تن سیب زمینی و ۳۵ هزار تن چغندر قند از مزارع این شهرستان برداشت شود.
محمد زمان احمدی با اشاره به اینکه امسال ۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان با روش آبی و ۷ هزار هکتار به شکل دیم زیر کشت رفته است، ادامه داد: سه هزار و ۵۰۰ هکتار از این زمینها مختص کاشت محصول سیب زمینی است.
وی سطح زیر کشت چغندر قند امسال در استان را ۵۵۰ هکتار دانست و افزود: کاشت این محصول در مقایسه با سال قبل به دلیل کم آبی و بد عهدی برخی از شرکتهای خریدار چغندر قند، در پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان روند کاهشی داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی فریدن با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح مصرف آب در حوزه کشاورزی و استفاده از روشهای نوین آبیاری گفت: هم اکنون آبیاری ۱۰۰ درصد زمینهای زیر کشت چغندر قند و ۹۵ درصد اراضی سیب زمینی این شهرستان، با روشهای نوین اجرا میشود.
احمدی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از سیب زمینی تولید شده به خارج از فریدن صادر میشود، افزود: ۱۰۰ درصد محصول چغندر قند نیز پس از برداشت برای فرآوری، به بیرون از این شهرستان منتقل میشود.
وی گفت: چنانچه کارخانه فرآوری چغندر قند در این خطه احداث شود، نقش مهمی در رشد و رونق کشت این محصول خواهد داشت.
احمدی فریدن را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولیدات کشاورزی استان اصفهان برشمرد و افزود: متاسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزان این شهرستان ناچارند محصولات خود را به شکل خام و با ارزش افزوده پایین عرضه کنند.
شهرستان فریدن در ۱۵۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.