در نخستین همایش بین المللی «خیزش در برابر خِرَد کشی» ۶۰ دانشمند برتر از ایران و ۱۵ کشور جهان به صورت حضوری و‌برخط حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس نخستین همایش بین المللی «خیزش در برابر خِرَد کشی» در نشست با خبرنگاران گفت: این همایش در پاسخ به حملات آشکار نظامی و ترور دانشمندان توسط رژیم صهیونیستی برگزار می شود تا انحصار علمی را رد کرده و از پیشرفت آزادانه دانش برای بهبود زندگی بشری دفاع کند.

محمد جواد لاریجانی افزود: استفاده غیر صحیح علم و فناوری در ترور دانشمندان به جای آرامش و صلح، انحصار علمی(علم و فناوری در اختیار برخی کشورها و شرکت های خاص نباشد) و تهدید و ایجاد ترس با علم و فناوری از محورهای اصلی این همایش است.

وی به برپایی نشست های تخصصی در این همایش اشاره و عنوان کرد: در نشست های تخصصی با حضور اساتید و دانشمندان ایران و جهان، موضوع ترور دانشمندان با استفاده از مخابرات و هوش مصنوعی و استفاده نشدن این علوم برای آرامش جامعه پرداخته خواهد شد.

لاریجانی به موضوع کشتن دانشمندان از قرون وسطی نیز اشاره کرد و گفت: در زمان های گذشته دانشمندان و نخبگان به خاطر عقایدشان کشته می شدند، اما در حال حاضر به خاطر انحصاری کردن علم و فناوری و محروم کردن مردم برای دستیابی به علم دانشمدان و نخبگان در ایران و جهان ترور می شوند.

رئیس نخستین همایش بین المللی «خیزش در برابر خرد کشی» افزود: دشمنان ما اگر به خیال محروم کردن ملت ایران از دستیابی به علم هستند، اشتباه می کنند زیرا همانطور که حضرت محمد(ص) فرموده اند، اگر علم در ثریا هم باشد، مردانی از فارس به آن دست پیدا خواهند کرد.

محمد جواد لاریجانی بیان کرد: علم در دنیا میدان فعالیت جهانی است و در تاریخ بشر، هیچ حوزه ای به اندازه علم جهانی نبوده است.

نخستین همایش بین المللی «خیزش در برابر خرد کشی» ۱۷ مهر ۱۴۰۴ (۹ اکتبر) به مدت یک روز در تهران با حضور اساتید، نخبگان و دانشمندان از کشور‌های ایران، آمریکا، روسیه، کشور‌های آسیای شرقی و کشور‌های جهان اسلام برگزار می‌شود.