به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از جوجه‌ریزی بیش از ۱۵ میلیون و ۱۶۹ هزار قطعه جوجه در مرغداری‌های این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد.

سید اسماعیل علوی با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی‌های انجام شده، این موفقیت را حاصل تلاش مستمر مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری نزدیک با مرغداران و نهاد‌های مرتبط دانست.

وی افزود: به طور متوسط ماهانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه در سالن‌های مرغداری ساری جوجه‌ریزی شده است. علوی جزئیات جوجه‌ریزی ماهانه را بدین شرح اعلام کرد:

فروردین: ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار قطعه

اردیبهشت: ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار قطعه

خرداد: ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار قطعه

تیر: ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار قطعه

مرداد: ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار قطعه

شهریور: ۲ میلیون و ۳۱۴ هزار قطعه

مدیر جهاد کشاورزی ساری اهمیت صنعت مرغداری را در تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان بسیار حائز اهمیت خواند و تأکید کرد که این مدیریت با صدور به موقع حواله‌ها و تسهیل فرآیند جوجه‌ریزی، به حمایت از تولیدکنندگان ادامه می‌دهد.

علوی گفت: این حجم جوجه‌ریزی نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در شهرستان ساری است که نقش مهمی در تأمین نیاز‌های منطقه و کشور ایفا می‌کند.