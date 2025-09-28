پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی ساری از جوجهریزی بیش از ۱۵ میلیون قطعهای، امسال در مرغداریهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از جوجهریزی بیش از ۱۵ میلیون و ۱۶۹ هزار قطعه جوجه در مرغداریهای این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد.
سید اسماعیل علوی با اشاره به برنامهریزی دقیق و هماهنگیهای انجام شده، این موفقیت را حاصل تلاش مستمر مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری نزدیک با مرغداران و نهادهای مرتبط دانست.
وی افزود: به طور متوسط ماهانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه در سالنهای مرغداری ساری جوجهریزی شده است. علوی جزئیات جوجهریزی ماهانه را بدین شرح اعلام کرد:
فروردین: ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار قطعه
اردیبهشت: ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار قطعه
خرداد: ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار قطعه
تیر: ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار قطعه
مرداد: ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار قطعه
شهریور: ۲ میلیون و ۳۱۴ هزار قطعه
مدیر جهاد کشاورزی ساری اهمیت صنعت مرغداری را در تأمین امنیت غذایی شهرستان و استان بسیار حائز اهمیت خواند و تأکید کرد که این مدیریت با صدور به موقع حوالهها و تسهیل فرآیند جوجهریزی، به حمایت از تولیدکنندگان ادامه میدهد.
علوی گفت: این حجم جوجهریزی نشاندهنده ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در شهرستان ساری است که نقش مهمی در تأمین نیازهای منطقه و کشور ایفا میکند.