در آستانه برگزاری هفته «ایرانجان»، واحدهای تولیدی، فنی و فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی با انسجام و برنامهریزی دقیق، وارد مرحله عملیاتی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در جلسه هماهنگی ستاد گفت: مردم بهصورت خودجوش و فعال در حال تولید محتوا برای هفته ایرانجان هستند.
آینهدار افزود: حضور گسترده افراد از حوزههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت ارزشمندی است که باید از آن به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
دبیر ستاد ایرانجان خراسان جنوبی با تأکید بر روند رو به رشد فعالیتها گفت: از همه همکارانی که در واحدهای مختلف با تشکیل کمیتههای تخصصی، فعالیتها را بهصورت منسجم آغاز کردهاند، تشکر میکنم، برنامهها وارد فاز اجرایی شده و اقدامات مختلف در حال پیگیری است.
کامیابی افزود: با حمایت واحد فنی، یک استودیوی اختصاصی ویژه ایرانجان تجهیز شد و آمادهسازی تجهیزات لازم برای هفته ایران نیز بهصورت جدی در دست انجام است.
واحدهای صدا، سیما، خبر و فضای مجازی گزارشهایی از اقدامات خود؛ از جمله بازنگری و ویرایش مستندات و گزارشهای پیشین و همچنین تقویت ارتباط با شهرستانها و فعالان فضای مجازی، برای بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای محلی در تولید محتوا را ارائه کردند.