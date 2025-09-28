در آستانه برگزاری هفته «ایران‌جان»، واحد‌های تولیدی، فنی و فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق، وارد مرحله عملیاتی شده‌اند.

شتاب عملیاتی صدا و سیما و فضای مجازی برای هفته ایران‌جان

شتاب عملیاتی صدا و سیما و فضای مجازی برای هفته ایران‌جان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در جلسه هماهنگی ستاد گفت: مردم به‌صورت خودجوش و فعال در حال تولید محتوا برای هفته ایران‌جان هستند.

آینه‌دار افزود: حضور گسترده افراد از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت ارزشمندی است که باید از آن به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

دبیر ستاد ایران‌جان خراسان جنوبی با تأکید بر روند رو به رشد فعالیت‌ها گفت: از همه همکارانی که در واحد‌های مختلف با تشکیل کمیته‌های تخصصی، فعالیت‌ها را به‌صورت منسجم آغاز کرده‌اند، تشکر میکنم، برنامه‌ها وارد فاز اجرایی شده و اقدامات مختلف در حال پیگیری است.

کامیابی افزود: با حمایت واحد فنی، یک استودیوی اختصاصی ویژه ایران‌جان تجهیز شد و آماده‌سازی تجهیزات لازم برای هفته ایران نیز به‌صورت جدی در دست انجام است.

واحد‌های صدا، سیما، خبر و فضای مجازی گزارش‌هایی از اقدامات خود؛ از جمله بازنگری و ویرایش مستندات و گزارش‌های پیشین و همچنین تقویت ارتباط با شهرستان‌ها و فعالان فضای مجازی، برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های محلی در تولید محتوا را ارائه کردند.