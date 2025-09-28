پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی گفت: ۱۷ کیلومتر از خطوطه شبکه فاضلاب این شهر در نیمه نخست امسال لایروبی و شست و شو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری به ثبت گزارش حوادث فاضلاب در سطح شهر بندر امام خمینی با سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ اشاره کرد و بیان داشت: به منظور رفع مشکل دفع فاضلاب مشترکان عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه فاضلاب اعم از لایروبی شبکه به طول ۱۷ کیلومتر، لایروبی ۲۲۰ منهول، رفع گرفتگی شبکه و انشعاب فاضلاب با دستگاه واترجت به تعداد ۲ هزار و ۶۰۸ فقره، مرئی سازی و همسطح سازی ۲۳ دهانه از دریچههای منهول، مرمت ۱۷ دهانه دور قاب و دیوارهای منهول، ساخت و اجرای منهول به تعداد ۷ فقره، رفع اصلاح انشعاب به تعداد ۷ فقره و اصلاح شبکه فاضلاب در مناطق ۲۵۰ دستگاه روبروی سینما ساحل، فاز سه حافظ ۸، شهرک مقداد، بلال و فاز یک روبروی مفتح ۵ و بلوار انصار انجام شد.
وی مبلغ هزینه شده جهت انجام این طرح را از محل اعتبارهای جاری اداره آبفا بندر امام خمینی عنوان کرد و افزود: در بخش تاسیسات فاضلاب نیز ایستگاههای پمپاژ اورهال همه تابلو برقها و دیزل ژنراتورها انجام شد، ضمن اینکه خطوط دفع فاضلاب در مناطقی از شهر لایروبی شدند و سایر مناطق درحال لایروب هستند.
تنگسیری ادامه داد: سرکشی مستمر و شبانه روزی از ایستگاههای پمپاژ شهری، سرکشی از وضعیت تابلوهای برق و الکتروپمپها و رفع اشکالات موجود از دیگر اقدامات انجام شده به شمار میروند.
سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی تعمیر دستگاه جنتکس، تعویض قطعات فرسوده دستگاه جنتکس، بیل بکهول، همچنین بازسازی و سیم پیچی تعداد ۵ دستگاه الکتروپمپ ۴ و ۶ اینچی، دستگاه الکتروپمپ ۴ اینچی و یک دستگاه الکتروپمپ ۶ اینچی جهت نصب در ایستگاههای مختلف شهر را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.