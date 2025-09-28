پخش زنده
طبق پیشبینی هواشناسی، آذربایجان غربی در هفته جاری با آسمانی صاف و پایدار همراه است؛ با این حال، وزش باد در برخی نواحی جنوبی استان گاهی شدت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، شرایط جوی پایدار و نسبتا آرامی تا اواخر هفته در استان آذربایجانغربی حاکم خواهد بود، اما وزش بادهای نسبتا شدید به ویژه در نواحی جنوبی استان پیشبینی میشود.
طبق گزارش هواشناسی آذربایجان غربی، امروز یکشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری بوده و وزش باد بهویژه در جنوب استان گاهی به صورت شدید خواهد بود. سرعت باد غربی بین ۴ تا ۱۴ متر بر ثانیه پیشبینی شده است.
روز دوشنبه نیز شرایط مشابهی برقرار خواهد بود؛ آسمان صاف تا کمی ابری با وزش باد ملایم بین ۴ تا ۱۳ متر بر ثانیه خواهد بود.
سهشنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد گاهی شدید پیشبینی شده است. سرعت باد در این روز جنوب غربی با شدت ۱۵ متر بر ثانیه گزارش شده است.
کارشناسان هواشناسی توصیه میکنند شهروندان و کشاورزان نسبت به وزش بادهای شدید احتمالی و تاثیرات آن، احتیاط لازم را به عمل آورند.