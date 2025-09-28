به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از مبارزه در ارتفاعات اورامانات با منافقین تا جنگ ۱۲ روزه و در نهایت شهادت در راه خدا داستان مردی است که بیشتر عمر خود را در راه سربازی وطن گذراند.

سپهبد شهید علی شادمانی فرزند دارالمجاهدین همدان به گفته همرزمان خود پوتین از پا در نیاورد. او ۴۷ سال از عمرش را در راه خدمت به اسلام و انقلاب لباس سربازی وطن بر تن داشت.

پیش از انقلاب با شهید تقی بهمنی در روستا‌های همدان معلمی می‌کردند، اما پس از پیروزی انقلاب و به دستور امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از موسسان سپاه همدان بود و با نبوغ نظامی خود بسیاری از عملیات‌های سال‌های دفاع مقدس را فرماندهی کرد.

وی سرانجام در جنگ ۱۲ روزه در مسئولیت فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به مقام والای شهادت رسید و در کنار همسنگران شهیدش آرام گرفت.