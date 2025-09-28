معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تا پایان سال مجوز ۶ پارک علم و فناوری لغو شده و در مقابل، پارک‌های تخصصی و کارآمد برای تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور ایجاد خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد نبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، تا انتهای سال ۶ پارک علم و فناوری لغو مجوز می‌شوند و جایگزین آن‌ها پارک‌های تخصصی و کارآمد شکل می‌گیرند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی که امروز (یکشنبه ششم مهرماه) در پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در مورد تغییر سیاست در اجرای طرح دستیار فناوری گفت: متاسفانه دستیار فناوری از نظر مبانی نظری یک ایده خیلی خوبی است ولی در عمل یک پروژه شکست‌خورده است. آمار و ارقام از کل کشور و این‌که چقدر به اهداف خود رسیده است، کم‌تر از ۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: هدف ما از دستیار فناور این بود که یک دانشجو تجربه از یک فضای فناورانه را داشته باشد ولی اتفاقی که افتاده بود، ۷۰ درصد از شرکت‌هایی که دستیار فناور گرفتند، کم‌تر از ۲۰۰ میلیون فروش داشتند. شرکتی که فروش فعال ندارد، نیروی بیمه‌شده ندارد و جریان مالی فناور ندارد، به دستیار فناور چه چیزی آموزش می‌دهد؟ از این جهت باید بپذیریم اصلاحاتی در روند باید انجام دهیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به تغییر سیاست در طرح دستیار فناوری گفت: حق الزحمه دستیاران فناور دو برابر شده است ولی از طرف دیگر استانداردهایی برای آن لحاظ کرده‌ایم. تا پیش از این حضور اکثر دانشجویان در این زمینه حضور موثر کارآمدی نبوده و از نظر ضریب رسوب و اشتغال نیز کارآمدی نداشته است.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام شده در خصوص پارک‌های علم و فناوری گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، تا انتهای سال ۶ پارک علم و فناوری لغو مجوز می‌شوند و جایگزین آن‌ها پارک‌های تخصصی و کارآمد شکل می‌گیرند؛ به طور مثال یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های هوش مصنوعی در حال شکل‌گیری است.

شهیکی تاش خاطر نشان کرد: پارک‌های تخصصی مثل پارک حوزه پلیمر، حوزه انرژی، هوش مصنوعی و زیست فناوری ایجاد خواهند شد.

وی تاکید کرد: ما نباید به سمت توسعه کمی برویم؛ باید به این سمت حرکت کنیم که نهادهایی که وجود دارند و فعالیت مناسبی ندارند را جلوگیری کنیم. پارک‌های جدید نیز مجوز نخواهند گرفت و اگر قرار به مجوز جدید باشد پیش از آن گذراندن دوره‌های آموزشی باید بگذرانند. زیرساخت‌ها و … باید به حداقل برسانند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به وجود ۲۳ پردیس فناوری دارای مجوز از شورای گسترش گفت: تاکنون در این دوره به ۳ پردیس دانشگاهی مجوز اعطا شده است. ۸ پردیسی که هیچ فعالیتی نداشته‌اند به مرحله انحلال رسیده‌اند.

وی درباره زیرساخت‌های حوزه فناوری و نوآوری وزارت علوم توضیح داد: ۵۹ پارک علم و فناوری و ۲۵۹ مرکز رشد واحدهای فناور در کشور وجود دارد و ۱۴ هزار و ۶۹۶ واحد فناور و دانش‌بنیان در آن‌ها فعالیت می‌کنند. همچنین ۴۰ صندوق پژوهش و فناوری فعالیت می‌کنند.