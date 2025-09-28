پخش زنده
امروز: -
آئیننامه شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی با هدف جذب و بهکارگیری استعدادهای برتر در دستگاههای خصوصی، تحت عنوان «طرح جذب» ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس این شیوهنامه متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط و بررسیهای تخصصی در کارگروههای مربوطه از سوی بنیاد ملی نخبگان به شرکتهای خصوصی معرفی میشوند تا پس از تأیید نهایی به عنوان نیروی موسسه فعالیت خود را آغاز کنند.
در این شیوهنامه کارگروههای اجرایی و فنی مسئولیت شناسایی، ارزیابی و معرفی استعدادهای برتر را برعهده دارند و دانش آموختگان دورههای تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی میتوانند در این طرح ثبت نام کنند.