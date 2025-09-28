در حال حاضر شش مرکز ماده ۱۶ در استان فعال است که یکی از آنها ویژه بانوان و پنج مرکز دیگر ویژه آقایان است. در این مراکز علاوه بر مراحل سم‌زدایی و درمان، کارگاه‌های تولیدی نیز راه‌اندازی شده تا افراد مهارت‌های شغلی بیاموزند و درآمدی برای خود کسب کنند. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵ هزار معتاد جمع‌آوری شده‌اند و هم‌اکنون حدود دو هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ استان نگهداری می‌شوند. ظرفیت این مراکز بیش از این میزان است و مقرر شد شهرستان‌هایی که تاکنون فاقد کمپ ماده ۱۶ هستند نیز برای ایجاد این مراکز اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مجتبی عبداللهی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز گفت:

وی گفت: با اقدامات برنامه‌ریزی شده در کمپ‌های ماده ۱۶ استان، ضمن نگهداری و سم‌زدایی معتادان متجاهر، زمینه اشتغال، آموزش فنی و کسب درآمد برای آنان فراهم شده است و این روند موجب افزایش ماندگاری بهبودی در بین افراد تحت درمان شده است.

استاندار البرز با بیان اینکه وضعیت استان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، تصریح کرد: امروز به ندرت می‌توان در سطح شهر‌ها معتادان متجاهر را مشاهده کرد و حتی در موضوع متکدیان نیز شرایط بهبود یافته است. با این حال برنامه‌های تکمیلی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در دست اجراست.

عبداللهی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه استان این است که افراد گرفتار در دام اعتیاد، چه به صورت خودمعرف در مراکز ماده ۱۵ و چه به اجبار در مراکز ماده ۱۶، در مسیر درمان و بازگشت به جامعه و خانواده قرار گیرند.