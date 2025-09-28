پخش زنده
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ایثار و استقامت خانواده شهید رجبیزاده در میاندوآب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، حجتالاسلام حسنزاده امام جمعه میاندوآب و تیموری فرماندار این شهرستان با حضور در منزل شهید عزیز رجبیزاده، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.
در این دیدار، از صبر و استقامت مادر شهید تقدیر و تجلیل شد و بر ادامه راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.
شهید عزیز رجبیزاده در سال ۱۳۶۴ در منطقه عملیاتی کردستان به فیض شهادت نائل آمده است.