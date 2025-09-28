

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از آغاز کشت پاییزه در ۱۴۳ هکتار از اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: با برگزاری نشستی با حضور معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان و همچنین روسای ادارات شهرستانی ضمن بررسی مشکلات و موانع پیشرور راهکار‌های لازم بر برون رفت از مشکلات ارائه شد.

رضا فرازی با بیان اینکه حدود ۹۰ هزار هکتار از این اراضی به کشت گندم اختصاص داده شده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده تمهیدات لازم برای تامین انواع بذر و کود مورد نیاز کشاورزان استان اندیشیده شده است.

فرازی با اشاره به آغاز کشت قراردادی در استان از رشد ۵۰ درصدی کشت قراردادی چغندر قند از ۱۲۰ هکتار به ۱۸۰ هکتار از اراضی استان خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم با همکاری کشاورزان استان در سال زراعی جدید شاهد افزایش تولید در همه بخش‌های کشاورزی باشیم.