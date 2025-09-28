پخش زنده
سال تحصیلی جدید با حضور نزدیک به صد طلبه در حوزههای علمیه خواهران سلماس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه سلماس، در آیین آغازین این سال تحصیلی اظهار داشت: در سال جدید، ۲۲ طلبه در سطح سه و ۷۵ طلبه در سطح دو، تحصیلات خود را در حوزههای علمیه این شهرستان آغاز کردند.
حجتالاسلام طباطبایی،افزود: در حوزه علمیه سلماس، رشته تربیت دینی کودک و نوجوان در سطح سه و رشته الهیات در سطح دو تدریس و آموزش داده میشود.
امام جمعه سلماس با اشاره به اهمیت این مراکز آموزشی تأکید کرد: حوزههای علمیه، مأموریت تربیت نیروهای متعهد و متخصص در حوزه علوم دینی را برعهده دارند و با تلاش طلاب و اساتید، این رسالت همچنان پرقدرت ادامه خواهد داشت.