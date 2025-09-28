مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: هیچ کس حق گرانفروشی ندارد و با هر کاسبی که به بهانه بازی‌های خصمانه سیاسی گرانفروشی کند، به شدت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ تیمور پورحیدری در جلسه فوق العاده ادارات صمت شهرستان‌ها گفت: نظارت بر اقلام اساسی باید در سراسر استان افزایش یابد و اجازه نمی‌دهیم بازی‌های خصمانه سیاسی دستمایه گرانفروشان و سوداگران معیشت مردم شود.

وی گرانفروشی و احتکار در شرایط جنگ اقتصادی را تعدی به معیشت مردم دانست و تاکید کرد: بازرسی‌ها باید چندین برابر شود و نباید به گرانفرئشان امان داد، زیرا محتکران و گرانفروشان در این شرایط حساس همدست دشمنان ملت هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه امسال، ۲۸ هزار مورد بازرسی از واحدی‌های تولید و صنفی گیلان آنجام شد، گفت: در پی این بازرسی‌ها، برای ۵ هزار و ۵۰ واحد صنفی و تولیدی، پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان تشکیل شد.

تیمور پورحیدری بر تداوم طرح نظارت بر شالیکوبی‌ها و مرغداری‌ها تاکید کرد و افزود: فهرست جدید اقلام مشمول احتکار از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام شده است و اولویت بازرسی‌ها بر اقلام خوراکی شامل برنج، مرغ، گوشت، غلات، روغن، چای، ماکارونی، سیب زمینی، پیاز و همچنین روغن موتور، لاستیک، سیمان و انواع شوینده‌ها قرار گرفته و لازم است میزان شفافیت ورود و خروج اقلام اساسی در سامانه جامع انبار‌ها، به دقت پایش شود.

وی همچنین بر برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی با توجه به اثرگذاری آن تاکید کرد و گفت: هر چند رتبه بازرسی استان در سطح کشور چهارم اعلام شده است، اما این جایگاه برای گیلان کافی نیست و برای تعادل و آرامش بازار استان، به نظارت گسترده تری نیاز داریم.