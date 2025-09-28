مسئولان برگزاری مسابقات ورزشی، پس از ماه‌ها فشار جامعه جهانی و موج اعتراضات مردمی، اعلام کردند: تیم‌های اسرائیلی اجازه حضور در رقابت‌ها را نخواهند داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از ماه‌ها فشار جامعه جهانی و موج اعتراضات مردمی، مسئولان برگزاری مسابقات مختلف، از دوچرخه‌سواری گرفته تا فوتبال و بیسبال، اعلام کردند که تیم‌های اسرائیلی اجازه حضور در رقابت‌ها را نخواهند داشت. این تصمیم در واکنش به تجربه اختلال در مسابقات پیشین و نگرانی‌های امنیتی گرفته شد.

در تازه‌ترین مورد، تور دوچرخه‌سواری جیرو دل امیلیا در ایتالیا اعلام کرد که تیم اسرائیلی Israel-Premier Tech به دلیل افزایش اعتراض‌ها و تجربه اختلال در رقابت‌های مشابه، اجازه شرکت در این مسابقات را ندارد. روبرتا لی کالچی، مسئول بخش ورزش شورای شهر بولونیا، گفت: با توجه به اتفاقات تلخ در غزه، ما به تصمیم مردم شهرمان احترام گذاشتیم و موافقتی با حضور تیم اسرائیلی در این رقابت‌ها نداریم.

این اتفاق پیش‌تر در تور دوچرخه‌سواری ووئلتا اسپانیا نیز رخ داده بود، جایی که معترضان چه در طول مسیر و چه در خط پایان، مانع از حضور نمایندگان رژیم صهیونیستی شدند.

موج اعتراض‌ها محدود به دوچرخه‌سواری نیست؛ در هلند، شهرداری مانع از ورود تیم‌های فوتبالی اسرائیلی شد و در جام بیسبال اروپا، هواداران با بستن ورودی ورزشگاه، تیم اسرائیلی را از حضور در مسابقه محروم کردند.

در فوتبال نیز فشار‌ها ادامه دارد. فدراسیون فوتبال ترکیه رسماً از فیفا و یوفا خواسته است تیم ملی اسرائیل از همه رقابت‌ها کنار گذاشته شود. حتی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، هواداران فوتبال مقابل اینفانتینو، رئیس فیفا، تجمع کردند و خواستار حذف اسرائیل از جام جهانی ۲۰۲۶ شدند.

این وقایع نشان می‌دهد که طرد رژیم صهیونیستی از میادین ورزشی دیگر تنها یک مطالبه مردمی نیست، بلکه به گام‌های عملی و ملموس در سطح جهانی تبدیل شده است.