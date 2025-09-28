پخش زنده
بوی نامطبوع رودخانه مهاباد که زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، با آغاز طرح ساماندهی و لایروبی در دستور کار مسئولان شهری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بوی نامطبوع رودخانهای که از مرکز شهر مهاباد عبور میکند، این روزها به یکی از اصلیترین دغدغههای شهروندان تبدیل شده و زندگی روزمره ساکنان و کسبه اطراف را با مشکل مواجه کرده است.
بابک رستمپور، شهردار مهاباد با اشاره به اجرای طرح ساماندهی رودخانه گفت: کل طول رودخانه در محدوده شهری ۸ کیلومتر است که در چند مرحله اجرایی خواهد شد. مرحله نخست این طرح به طول یک و نیم کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان آغاز شده است.
در همین رابطه، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز سرازیر شدن فاضلاب و آبهای سطحی به رودخانه را از عوامل اصلی ایجاد بوی بد دانست و افزود: مسیر آبهای سطحی نیازمند لایروبی مستمر است تا از ورود پساب و فاضلاب به رودخانه جلوگیری شود.
مسئولان شهری تاکید کردند عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه مهاباد تا پیش از آغاز بارندگیها ادامه خواهد داشت تا از بروز مشکلات زیستمحیطی و تکرار معضل بوی ناخوشایند جلوگیری شود.