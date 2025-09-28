معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در همایش نقش رسانه‌ها در توسعه استان، رسانه را صدای مردم و بازوی توسعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید امیر حسینی‌جو معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در همایش «نقش رسانه‌ها در توسعه مازندران» که به ابتکار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران غرب استان و به میزبانی شهرستان چالوس برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانه‌ها در فرآیند توسعه، گفت: رسانه‌ها صدای مردم و بازوی توسعه استان هستند.

حسینی‌جو با اشاره به اهمیت رسانه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افزود: رسانه پلی ارتباطی میان مردم و مسئولان است و شناخت دقیق موقعیت و ظرفیت‌های استان و بازتاب آن در سطح استانی، ملی و بین‌المللی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌هاست.

وی گفت: رسانه باید خوبی‌ها و داشته‌های مازندران را روایت کند و در عین حال با مطالبه‌گری هوشمندانه، صدای مردم را به گوش مسئولان برساند تا تصمیم‌گیری‌ها دقیق‌تر و منطبق‌تر با نیازهای جامعه باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به تأکید استاندار بر توسعه پایدار، حضور خبرنگاران غرب استان در این نشست را نشانه‌ای از پیگیری و حمایت از این مسیر دانست و گفت: در چنین شرایطی حتی اگر فردی رسانه‌ای در اختیار نداشته باشد، خود را در برابر توسعه استان مسئول می‌بیند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی بتواند ذائقه مردم را نسبت به اقدامات مؤثر در استان شیرین‌تر کند و قلم و صدای اصحاب رسانه در حوزه‌های مختلف، نقش‌آفرینی مؤثری در این مسیر داشته باشد.