به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، غلامرضا براتی گفت: در پی قمه کشی و قدرت‌نمایی احدی از اراذل در خیابان یادگار امام، عوامل تخصصی کلانتری ۱۴ که در حال انجام ماموریت بوده بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: اراذل مذکور به محض دیدن ماموران، علیرغم هشدار و تیراندازی هوایی، با قمه به سمت مامورین حمله ور که در این حین با تیراندازی به موقع پلیس زمین گیر و برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: پليس قم در برخورد با اراذل و اوباش قاطعانه برخورد می نماید و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد افرادی که نظم و امنیت شهر را مختل می‌کنند، عرصه را برای نمایش قدرت خود باز ببینند و با این اقدامات، آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.