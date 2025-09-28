بیش از ۱۱۰ میلیون تردد در محور‌های مواصلاتی استان البرز از ابتدای امسال تا پایان شهریور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط ۵۵ دستگاه سامانه تردد شمار در محور‌های مواصلاتی استان البرز از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۱۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۹۷۹ تردد بین استانی در سطح محور‌های مواصلاتی استان البرز صورت گرفته است که این آمادر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۸۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

زندی فر گفت: بر همین اساس طی این مدت ۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۳۴ دستگاه خودرو وارد استان شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۹ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: در طی این مدت ۵۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۴۵دستگاه خودرو از استان خارج شده که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: هموطنان می‌توانند برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ تماس تماس حاصل فرمایند.