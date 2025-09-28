ثبت بیش از ۱۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی البرز
بیش از ۱۱۰ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان البرز از ابتدای امسال تا پایان شهریور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط ۵۵ دستگاه سامانه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان البرز از ابتدای امسال تا پایان شهریور ۱۱۰ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۹۷۹ تردد بین استانی در سطح محورهای مواصلاتی استان البرز صورت گرفته است که این آمادر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۸۹ درصد کاهش را نشان میدهد.
زندی فر گفت: بر همین اساس طی این مدت ۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۳۴ دستگاه خودرو وارد استان شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/۹ درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: در طی این مدت ۵۵ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۶۴۵دستگاه خودرو از استان خارج شده که این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز گفت: هموطنان میتوانند برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ تماس تماس حاصل فرمایند.