در دویست و نود و ششمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی و ششمین نشست سال ۱۴۰۴، ۶۵ درخواست سرمایهگذاری به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار در بخشهای مختلف اقتصادی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نود و ششمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی (ششمین جلسه در سال جاری) به ریاست حیدری سرپرست سازمان سرمایهگذاری و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و همچنین دستگاههای تخصصی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در محل سازمان سرمایهگذاری برگزار شد.
در این نشست، ۶۸ درخواست سرمایهگذاری خارجی در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله تولید انرژیهای تجدیدپذیر و احداث نیروگاه خورشیدی، صنعت خودرو، دارویی و بهداشتی، بخش مسکن، حملونقل بینالمللی، هواپیمایی، خدمات و سایر صنایع بررسی شد که در نهایت ۶۵ طرح به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار به تصویب اعضای هیأت سرمایهگذاری رسید. رسیدگی به سه درخواست باقیمانده نیز به دلیل ضرورت بررسیهای فنی بیشتر به جلسه آینده موکول شد.
سرمایهگذاران این طرحها از کشورهای متنوعی همچون امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، کرهجنوبی، چین، لیتوانی، ایتالیا، پاکستان، عراق، عمان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند.
بر اساس این گزارش، هیئت سرمایهگذاری خارجی به صورت ماهانه برگزار میشود و در هر نشست تعدادی از درخواستهای سرمایهگذاری خارجی مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد.
گفتنی است، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، شش جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی تشکیل شده که ماحصل آن تصویب بیش از ۲۵۰ طرح سرمایهگذاری خارجی با ارزشی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.