براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی سازمان در بازه زمانی ۲۵ شهریور تا یکم مهر تعداد ۳۱ هزار پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی، به ترتیب برنامههای شبکههای سه، دو و آیفیلم و شبکههای رادیویی ایران، آوا و معارف بیشترین تماسهای مردمی را داشتند که موضوعات و برنامههای مختلفی را دربر میگیرند.
از میان برنامههای شبکه سه سیما، «دایره طلایی» و «فوتبال برتر»، شبکه دو سیما «پاورقی» و «صبحانه ایرانی» و شبکه آیفیلم، تشکر و درخواست پخش سریالهای جذاب و متنوع، بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی را داشتند.
برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی آوا و معارف نیز بیشترین سهم برنامههای رادیویی را در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ به خود اختصاص دادند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «دایره طلایی» شامل تشکر از پوشش مسابقات کشتی، استفاده از تصاویر شهدای کشتیگیر در آرایه برنامه و همچنین تبریک به مناسبت قهرمانی غرورآفرین و همزمان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای جهانی زاگرب (کرواسی) بود.
درخواست اعلام زمان پخش مسابقات کشتی و انتقاد از عدم پوشش همه مسابقات نیز مطرح شد.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «فوتبال برتر» شامل تشکر از پوشش مسابقات فوتبال، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات و انتقاد از برخی گزارشهای ضعیف، پخش این مسابقات در زمان پخش برنامههای شبکه سه و مسابقات جهانی کشتی و عدم پخش در کانال ورزش بوده است.
در مورد برنامه «پاورقی»، مخاطبان از محتوای روشنگرانه و آگاهیبخش و اجرای خوب محمدرضا شهبازی تشکر کردند. درخواست اعلام زمان پخش، تداوم پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و اطلاعرسانی درباره علت پخش نشدن برنامه در برخی روزهای اخیر مطرح شد و انتقاد از پخش نامنظم و عدم پخش برنامه نیز بیان شد.
در شبکه آیفیلم، مهمترین محورهای نظرات شامل تشکر از پخش سریالهای جذاب بهویژه سریال جذاب و آموزنده «بچه مهندس۴»، درخواست پخش سریالهای طنز و جدید و همچنین سریالهای درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش سریالهای تکراری بود.
برای برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران نیز مخاطبان از محتوای شاد، جذاب و مفرح تشکر کرده و از عوامل تولید و پخش برنامه قدردانی کردند.
درباره شبکه رادیویی آوا، تشکر از پخش ترانههای جذاب، درخواست برای پخش ترانههای جدید، شاد و متنوع و همچنین ترانههای درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانههای تکراری مطرح شد.
در مورد برنامههای شبکه رادیویی معارف نیز مخاطبان از پخش برنامههای مفید، اثرگذار و پرمحتوا قدردانی کردند.