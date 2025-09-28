به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات فوتسال جام شهید محمد شاه بهاری با حضور ۸ تیم از حوزه‌ ها و پایگاه های بسیج و نیروهای انتظامی شهرستان حاجی‌آباد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول تربیت بدنی ناحيه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: تیم های حوزه مقاومت امام رضا ، المهدی، صاحب الزمان ، امام حسین ، کارکنان سپاه، سربازان وظیفه، نیروی انتظامی و منتخب بسیج در این مسابقات شرکت کردند.

ستوان یکم مجید سالاری افزود: این مسابقات به مدت یک هفته در سالن ۹ دی شهر حاجی آباد برگزار می شود.