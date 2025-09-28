به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری و تجلیل از فعالان و خادمان حوزه گردشگری اظهار داشت: کشورمان ایران با برخورداری از تمدنی کهن و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان، جذابیت‌های زیادی در حوزه گردشگری دارد و استان بوشهر نیز با بهره مندی از ظرفیت‌های ممتاز طبیعی و اقلیمی و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب و همسایگی با کشور‌های خلیج فارس، پتانسیل‌های خوبی در این زمینه دارد و گردشگری این استان می‌تواند یک ظرفیت راهبردی برای اقتصاد ملی باشد.

وی با بیان اینکه جذابیت، امنیت و توسعه زیرساخت‌ها، ۳ مؤلفه اصلی توسعه گردشگری به شمار می‌آیند گفت: تأکید دارم برای ارتقاء جایگاه گردشگری استان، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای مولفه‌های پیش‌گفته باشد.

استاندار بوشهر گفت: طبق آمارها، بوشهر همواره یکی از مقاصد گردشگری است و این استان با داشتن مواهب ارزشمند الهی همچون دریا، ساحل، دشت و کوهستان این پتانسیل را دارد که با توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که رونق اقتصادی مردم استان از مسیر گردشگری رقم بخورد.

زارع افزود: دولت چهاردهم با جدیت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری حمایت می‌کند چراکه یکی از بستر‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق رونق اقتصادی مردم بوشهر از درآمد‌های گردشگری باشد، حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش است تا این صنعت بتواند درآمد‌های خود را هم‌سنگ درآمد‌های نفتی ارتقاء دهد و در چنین صورتی‌ست که می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی اضافه کرد: در راستای جذب سرمایه‌های کلان و هدفمند، می‌توانیم در استان بوشهر میزبان همایش ملی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری باشیم و در کنار این همایش، بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان را معرفی کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر استان بوشهر تأکید کرد: سواحل زیبای خلیج‌فارس، آثار تاریخی ارزشمند، آیین‌ها و سنت‌های اصیل، موسیقی محلی و صنایع‌دستی متنوع بوشهر فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری هستند. برنامه ما این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، بوشهر را به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی و ساحلی کشور تبدیل کنیم.