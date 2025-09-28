به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری در یادداشتی نوشت: پنجم مهرماه، روز جهانی گردشگری، فراتر از یک تاریخ در تقویم، نقطه‌ای روشن در مسیر پیوند ملت‌ها، گفت‌وگوی تمدن‌ها و خلق آینده‌ای روشن‌تر برای بشریت است. گردشگری امروز تنها به معنای جابه‌جایی انسان‌ها میان جغرافیاهای متفاوت نیست؛ بلکه سفری است میان دل‌ها، اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها. جهانی که با سرعت سرسام‌آور فناوری پیش می‌رود، نیازمند بازگشت به ریشه‌های انسانی است و گردشگری، پلی مطمئن برای این بازگشت است.

ایران عزیز ما، سرزمینی کهن با تاریخ و تمدنی چند هزار ساله، در این عرصه نه‌تنها تماشاگر، بلکه بازیگری فعال و تأثیرگذار است. سرزمینی که هر وجب خاک آن حکایتی از شکوه تاریخ و هنر دارد؛ از غرش تخت‌جمشید تا نجواهای بادگیرهای یزد، از طنین موسیقی خراسان تا رنگارنگی بازار تبریز، از کویرهای طلایی کرمان تا جنگل‌های همیشه‌سبز هیرکانی. ایران یک «موزه زنده» است؛ موزه‌ای که نه در قاب شیشه، که در کوچه‌ها، دشت‌ها و نگاه مردمانش جاری است.

امروز جهان با بحران‌های متعددی روبه‌روست: تغییرات اقلیمی، شکاف‌های فرهنگی، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی. گردشگری اگر هوشمندانه مدیریت شود، پاسخی به این دغدغه‌هاست. گردشگری پایدار می‌تواند چرخه اقتصاد ملی را غنی‌تر سازد، سبب‌ساز اشتغال مولد باشد و همزمان، فرهنگ حفاظت از طبیعت و میراث مشترک بشری را تقویت کند.

در ایران، ما به خوبی می‌دانیم که این صنعت می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه ملی ایفای نقش کند. آمارها نشان می‌دهد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور، در صورت رفع چالش ها و موانع موجود، می تواند نقش به سزایی در اقتصاد ایران ایفا نماید. اما فراتر از اعداد و ارقام، آنچه گردشگری ایران را متمایز می‌کند، تنوع بی‌مانند ظرفیت‌های آن است: از گردشگری سلامت که بیماران بسیاری را از منطقه به ایران می‌کشاند، تا گردشگری مذهبی در مشهد و قم، گردشگری ماجراجویانه در کوه‌های البرز و زاگرس، و گردشگری خوراک که سفره ایرانی را به سفری بی‌انتها بدل می‌کند. اینکه امروز حفاظت از محیط زیست و سیاره ما به یکی از اولویت های مردمان تبدیل شده، از دیگر دستاوردهای توسعه گردشگری در ایران است.

نکته‌ای که باید با افتخار بر آن تأکید کرد، نقشی است که گردشگری در دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا می‌کند. هر گردشگر خارجی که به ایران می‌آید، سفیری ناخواسته اما اثرگذار است. او با خود تصویری تازه از ایران می‌برد؛ تصویری برخلاف کلیشه‌های رسانه‌ای، تصویری از مردمی مهمان‌نواز، فرهنگی غنی و تمدنی کهن. هر سفر به ایران، گامی در جهت گفت‌وگوی واقعی ملت‌هاست.

با این حال، رسالت ما به‌عنوان خادمان این عرصه آن است که گردشگری را از یک «فرصت بالقوه» به یک «سرمایه بالفعل» تبدیل کنیم. این مهم جز با برنامه‌ریزی جامع، هم‌افزایی ملی و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. امروز باید بیش از هر زمان دیگر بر توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی متخصص، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معرفی و بازاریابی گردشگری ایران تمرکز کنیم. همچنین توجه به گردشگری روستایی و بوم‌گردی، که نه تنها توسعه پایدار محلی را تضمین می‌کند بلکه اصالت فرهنگی ما را زنده نگاه می‌دارد، باید در صدر برنامه‌ها باشد.

روز جهانی گردشگری، روز تأمل و تجدید عهد است. روزی است که ما را به یاد می‌آورد گردشگری تنها یک صنعت نیست، بلکه هنری است برای زیستن بهتر، برای فهم عمیق‌تر جهان و برای ساختن آینده‌ای سبزتر. ایران با میراث جهانی یونسکو، با چهار فصل درخشان، با فرهنگ و تمدن بی‌بدیل، سهمی ارزشمند در این آینده دارد.

به امید آنکه با همت همگانی، ایران نه‌تنها مقصدی امن و جذاب برای گردشگران جهان باشد، بلکه الگویی از گردشگری پایدار و انسانی برای همه کشورها شود.