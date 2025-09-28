به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد متوسط، همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال رخداد گردوخاک محلی و موقتی از ظهر دوشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه در مناطق جنوبی، جنوب غربی، غربی و بخش‌های از مرکز استان پیش بینی شده است.

محمد سبزه زاری افزود: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه جوی به‌نسبت پایدار را در استان نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه جوی به‌نسبت پایدار را نشان می‌دهد، در این روز‌ها تغییرات دمایی به صورت نوسانات یک تا دو درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: وزش باد نیز در مناطق جنوب غربی و بخش‌هایی از جنوب شرقی در ساعات بعد از ظهر بع صورت متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی خواهد بود و شمال خلیج‌فارس از فردا تا اواخر روز چهارشنبه مواج است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۳.۵ و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده و در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۶ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.