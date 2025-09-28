به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از ستاد خبری جشنواره فیلم شهر و محله، اهالی رسانه اعم از خبرنگاران، عکاسان و منتقدان می‌توانند از دوشنبه ۷ مهر تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی shahrfilmfestival.ir ثبت نام و مدارک لازم را بارگذاری کنند.

بارگذاری معرفی‌نامه برای خبرنگاران و عکاسان با امضای مدیرمسئول و بارگذاری کارت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای منتقدان الزامی است. معرفی‌نامه رسانه‌های اینترنتی هم با امضای مدیر رسانه معتبر خواهد بود.

به تازگی مهلت ثبت نام و ارسال اثر به جشنواره فیلم شهر و محله تا شنبه ۱۲ مهر ماه تمدید شده است و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سوپر نرم افزار شهرزاد و وبگاه جشنواره فیلم شهر و محله به نشانی shahrfilmfestival.ir نسبت به دریافت و مطالعه فراخوان و موضوعات پیشنهادی و شرکت و ثبت آثار خود اقدام کنند.

نهمین جشنواره فیلم شهر و محله با دبیری مریم پیرکاری ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.