فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، گفت: رزمندگان سند زنده روایتگری، فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده در آیین تجلیل از رزمندگان و ایثارگران کیش، با اشاره به نقش نیرو‌های نظامی در دفاع مقدس گفت: رزمندگان سپاه، ارتش و نیرو‌های انتظامی با عشق به اسلام، انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) در جبهه‌ها حاضر شدند و هرگز به دنبال مقام و جایگاه نبودند، آنان لبیک‌گویان به فرمان امام برای دفاع از وطن وارد میدان شدند.

او افزود: وظیفه ماست که اجازه ندهیم تاریخ هشت سال دفاع مقدس تحریف شود.

سرهنگ میرزاده گفت: اگرچه اسناد و تصاویر بسیاری از آن دوران باقی مانده است، اما زنده‌ترین سند ما رزمندگان هستند که باید با روایتگری و حضورشان، فرهنگ دفاع مقدس را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

او افزود: دشمنان تلاش دارند نوع دفاع ملت ایران را زیر سؤال ببرند یا دستاورد‌های رزمندگان را تحریف کنندو ما باید از همه ابزار‌ها از جمله روایتگری، هنر، ادبیات و سینما بهره بگیریم تا این فرهنگ اصیل همان‌گونه که بوده به آیندگان منتقل شود.

امام جمعه کیش، هم با یادآوری جایگاه دفاع مقدس به عنوان مکتبی الهی و جهانی گفت: دفاع ما مقدس بود، چرا که هدف آن احیای ارزش‌ها، حراست از دین و وطن اسلامی و اطاعت از رهبری الهی بود.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: رزمندگان و ایثارگران شایسته بالاترین تکریم و احترام هستند.

او افزود: محور مقاومت امروز در منطقه و جهان، از برکات هشت سال دفاع مقدس است و باید یاد و خاطره شهدا و جانبازان زنده نگه داشته شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این آئین، دفاع مقدس را نقطه‌عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس تنها یک نبرد مرزی نبود، بلکه رویارویی ملت ایران با بیش از ۳۵ کشور بود که با حمایت‌های اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی از رژیم بعث وارد میدان شدند و با این حال ملت ایران بدون برخورداری از ارتش قدرتمند و تجهیزات گسترده، با اتکاء به ایمان و حضور آحاد مردم توانست هشت سال جنگ را مدیریت کند.

او با بیان اینکه ما خون دادیم، اما خاک ندادیم، جان دادیم، اما شرف ندادیم، افزود: بزرگترین دستاورد دفاع مقدس، بقا و دوام جمهوری اسلامی ایران بود که مسیر شکل‌گیری تمدن اسلامی را هموار ساخت.

اسدالله علیزاده با اشاره به جنگ ۱۲ روزه امریکا و رژیم صهیونی، علیه ایران گفت: این نبرد شاخصه‌ای متفاوت از جنگ‌های متداول جهان داشت و برخلاف شرایط معمول که کشور‌ها از متجاوز حمایت می‌کنند، در این جنگ وقتی دشمن صهیونی حمله کرد، بسیاری از همسایگان فضا و آسمان خود را به روی آن گشودند؛ اما هنگامی که ما پاسخ دادیم، همان کشور‌ها علیه ما ایستادند. با این وجود، جمهوری اسلامی نشان داد که توان نابودی دشمن را در هر نقطه دارد و این جنگ نه‌تنها امنیت ملی را حفظ کرد، بلکه توسعه و سنگ‌بنای تمدن اسلامی با محوریت ایران را فراهم آورد.

امام جمعه اهل سنت کیش، هم در این نشست با تأکید بر ایثار و فداکاری رزمندگان گفت: ایثارگران تنها در میدان جنگ قهرمان نبودند، بلکه در زندگی روزمره و خدمت به مردم نیز جلوه‌های درخشانی از فداکاری نشان دادند و ما وظیفه داریم راه آنان را با وحدت، همبستگی و خدمت به مردم ادامه دهیم.

در پایان این مراسم، با حضور ائمه جمعه، فرمانده هان نظامی و انتظامی و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش از رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا با اهدا لوح و هدایای یادبود تقدیر شد.