معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان با تاکید بر اهمیت گردشگری روستایی در راستای اشتغالزایی و توسعه روستاها گفت: روستاهای خوزستان ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تبار قریب در همایش توسعه گردشگری در استانداری خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان از جمله استانهایی است که به دلیل تنوع اقوام و اقلیم از مناطق روستایی مستعدی برخوردار است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای اداره میراث فرهنگی استان در زمینه توسعه گردشگری روستایی در خوزستان بیان کرد: اقدامات موثری تاکنون از سوی این اداره کل انجام شده است، اما همچنان جای کار زیادی در روستاهای گردشگرپذیر خوزستان وجود دارد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان وجود ظرفیتهای گردشگری روستایی را از مهمترین ظرفیتهای استان عنوان کرد و افزود: هدفگذاری ایجاد اقامتگاههای بومگردی در روستاها آغاز شده است، البته روستاهای زیادی در استان در این زمینه فعال هستند، اما همچنان باید این اقامتگاهها توسعه کمی و کیفی داشته باشند.
وی از دهیاران و بخشداران خواست با رویکرد توسعه گردشگری به ویژه ظرفیتسازی ایجاد اقامتگاه بومگردی نسبت به توسعه حوزه گردشگری در روستاها اقدام کنند.
قریب با اشاره به روستاهای منتخب گردشگری، تاکید کرد: در این روستاها شناسایی و مطالعات متعددی انجام شده است، اما باید گفت تمام مناطق استان دارای ظرفیت گردشگری هستند.
خوزستان چهار هزار و ۳۹ روستا دارد که از این تعداد بیش از ۲۷۰ روستا دارای ظرفیت گردشگری به عنوان روستاهای هدف شناسایی شدهاند.