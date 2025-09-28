نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: اعتکاف، سنگری مستحکم برای حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تربیت نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با رئیس شورای مرکزی اعتکاف کشور و جمعی از اعضای ستاد شورای راهبری اعتکاف استان، با بیان اینکه اعتکاف خلوتگاه خودسازی و سنگر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: پس از انقلاب، سنت حسنه اعتکاف به یک بستر عمیق و فراگیر تبدیل شده و امروزه شاهد رشد تصاعدی حضور معتکفان به ویژه جوانان و اعتکاف پر شور دانش آموزان در این مراسم معنوی هستیم.

آیت الله رسول فلاحتی با قدردانی از تلاش عوامل برگزاری اعتکاف در استان، این سنت الهی را از جلوه‌های نورانی تربیت دینی و معنوی در جامعه دانست و افزود: اعتکاف فرصتی برای خلوت با خداوند، خودسازی، ارتقاء بینش دینی، شناخت آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تربیت نسلی مؤمن، بصیر، اخلاق مدار و مسئولیت‌پذیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای رئیس شورای مرکزی اعتکاف کشور نیز در این دیدار گفت: نماینده ولی‌فقیه باید این مراسم معنوی را هدایت کند و دیگر دستگاه‌ها مانند حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و صدا و سیما هم روند جریانات فرهنگی در استان را پیگیری کنند.

در پایان هر یک از اعضای ستاد شورای راهبری اعتکاف گیلان، ضمن بیان فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های خود، نظرات و پیشنهاد‌های خود را برای ترویج سنت حسنه اعتکاف بیان کردند.