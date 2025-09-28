به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به این که باید خداوند متعال را شاکر باشیم که همه ما را در این مسیر نورانی قرار داده چرا که علما وارثان انبیای الهی هستند گفت: این که شخصی عالم دین شده و مبلغ معارف الهی باشد یک نعمت بزرگ الهی است که باید شاکر این نعمت باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصرالله افزود: سیدحسن نصرالله افتخار عالم اسلام است و هرچقدر که این سید والامقام در راه اعتلای ارزش‌های والای اسلامی قدربرداشته مطمئنا اساتیدی که تربیت کننده وی بودند نیز در این اعمال سهیم هستند.

او با بیان این که باید طلابی در حوزه علمیه تربیت شوند که مزین به معنویت و اخلاق اسلامی باشند ادامه داد: خیرخواهی و تلاش برای هدایت مردم مسئولیت سنگین علما و طلاب در جامعه است.

مدیر حوزه علمیه برادران آذربایجان غربی در این آیین با بیان این که در ۱۰ مدرسه علمیه استان بیش از ۷۵۰ طلبه در سطوح مختلف ۱، ۲ و ۳ مشغول تحصیل هستند گفت: امسال بیش از ۱۲۵ طلبه وارد حوزه‌های علمیه شدند و تحصیل خود را آغاز کردند.

حجت الاسلام صفدر محمدی با اشاره به این که حوزه علمیه آذربایجان غربی رتبه ششم کشوری را در بخش‌های مختلف در کشور ازآن خود کرده است گفت: این حوزه رتبه دوم کشوری را در حوزه پژوهش دارد و از نظر ارائه نشریات نیز رتبه نخست را از آن خود کرده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به این که در سطح استان ۱۱ مدرسه سطح دو خواهران و ۶ مدرسه سطح سه تخصصی وجود دارد گفت: در این مدارس ۱ هزار طلبه خواهر به صورت حضوری و ۲۰۰ طلبه خواهر نیز به صورت غیر حضوری مشغول تحصیل هستند.

حجت الاسلام علیرضا رضوی با اشاره به این که در مدارس امین ۶۵۰ طلبه خواهر مشغول تبلیغ دین هستند افزود: بیش از ۸۵۰ مبلغه موفق در سطح استان وجود دارد.