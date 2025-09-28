پخش زنده
امروز: -
داروهای ایرانی امروز نهتنها نیاز بیماران داخل کشور را برطرف میکنند، بلکه راه خود را به بازارهای جهانی نیز باز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام مسئول صادرات ادارهکل داروی سازمان غذا و دارو، هماکنون محصولات دارویی ایران به بیش از ۴۰ کشور جهان صادر میشود.
سید علی معبودی افزود: در سال گذشته صادرات دارو با رشد قابلتوجهی همراه بوده و با افزایش حدود ۳۰ درصدی به ۸۴ میلیون دلار رسیده است.
این روند نشان میدهد صنعت داروی کشور با رعایت استانداردهای بینالمللی توانسته اعتماد بازارهای جهانی را به دست آورد و سهم خود را در تجارت خارجی افزایش دهد. صادرات موفق داروهای ایرانی علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در حوزه سلامت، فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی و گسترش همکاریهای بینالمللی نیز فراهم کرده است.